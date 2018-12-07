من هي هيذر نوريت "المرشحة" لمنصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

أفاد تقارير إعلامية عديدة بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نوريت، سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة.

فمن هي هيذر نوريت؟

ولدت هيذر نوريت في 27 يناير عام 1970 في روكفورد بولاية إلينوي، باسم هيذر آن نوريت وكانت والدتها تعمل بتجارة الخيول.

ونشأت في ويسكنسون وبعد حصولها على البكالوريوس في الإعلام من كلية فيرنون بواشنطن العاصمة واصلت دراستها العليا وحصلت على الماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا.

وفي عام 2000 تزوجت هيذر نوريت من سكوت نوبي لتنجب منه طفلين هما روبرت الذي رأى النور عام 2009 وكيج الذي ولد عام 2010.

مهن متعددة

وقد خاضت هيذر نوريت غمار العمل في مهن عديدة، ففي بداية حياتها العملية كانت مستشارة للشؤون الحكومية في التأمين الصحي والضرائب والتأمين الاجتماعي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما عملت في التمثيل وشاركت في مسلسلات Brother Keeper عام 1998 و24 عام 2001.

وفي عام 1996 دخلت مجال الإعلام كمراسلة إذاعية لبرنامج اقتصادي.

وقد عملت نوريت في شبكة فوكس بين عامي 1998 و2005 ثم عملت لمدة عامين في شبكة "ايه بي سي" قبل العودة لفوكس في عام 2007، حيث أصبحت لاحقا مذيعة في الشبكة.

وكانت شبكة فوكس نيوز واحدة من وسائل الإعلام التي أذاعت هذا الخبر.

المتحدثة

وعُيّنت نوريت، البالغة من العمر 48 عاما، متحدثة باسم وزارة الخارجية في أبريل 2017.

وإلى جانب منصب الناطقة باسم الخارجية، عينت نوريت في مارس الماضي قائمة بأعمال وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريك تليرسون، يستبعدها من دائرته المقربة ويعدها جاسوسة البيت الأبيض على الوزارة.

لكن الوضع تغير تماما مع تولي مايك بومبيو حقيبة الخارجية حيث باتت من المقربين للوزير.

ولعل ولاءها لترامب كان سببا في حالة من التوتر مع عدد من العاملين بوزارة الخارجية.

ويقول مسؤول رفيع المستوى بالوزارة إنها همشت عددا من الدبلوماسيين المحترفين المشكوك في ولائهم لترامب حيث تنظر لهم باعتبارهم "الدولة العميقة".

وقد ارتفعت أسهمها في البيت الأبيض لدرجة أن تقارير أفادت بأنها ستحل محل سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية التي تردد أنها ستترك منصبها في نهاية العام.

"تعيين غير تقليدي"

وقالت شبكة فوكس نيوز إن ترامب سيغرد بشأن هذا التعيين الجمعة، في ما قالت شبكة بلومبيرغ إن ثلاثة مصادر أبلغوها بالأمر نفسه.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على هذا النبأ.

وقالت بلومبيرغ إن تعيين نوريت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة أمر "غير تقليدي" بالنظر إلى قلة خبرتها في الشؤون الحكومية والسياسة الخارجية قبل توليها منصبها في وزارة الخارجية.

ولابد أن يصدق مجلس الشيوخ على تعيينها مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.