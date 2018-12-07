كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية لـ واشنطن: لدينا أدلة قاطعة على هجوم كيميائي بحلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت وزارة الدفاع الروسية مزاعم الخارجية الأمريكية بعدم وقوع هجوم بالسلاح الكيميائي في حلب بسوريا الشهر الماضي، مؤكدة أن لدى الجانب الروسي أدلة قاطعة بشأن هذا الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن "بيان الخارجية الأمريكية ليس إلا محاولة لتبرير الإرهابيين الدوليين الناشطين في إدلب، والمرتبطين برجال الإنقاذ المزيفين من "الخوذ البيضاء"، الذين أحرجوا باستفزازهم رعاتهم الغربيين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيميائية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر 2018".