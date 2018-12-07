كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل.. مقتل 12 شخصا بإطلاق نار أثناء سطو على بنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات البرازيلية مقتل 12 شخصا، بينهم 6 من أفراد الشرطة بإطلاق نار أثناء سطو مسلح على بنك في مدينة ميلاغرس شمال شرقي البلاد.

وذكر وسائل إعلام محلية أن 5 رهائن، بينهم طفلان، قتلوا في تبادل إطلاق النار بعد أن تدخلت الشرطة لإلقاء القبض على عصابة مسلحة أثناء محالتها سرقة أموال من أجهزة صرف النقود في الشارع الرئيسي لمدينة ميلاغرس الواقعة في ولاية سيارا.

وحسب تقارير لوسائل الإعلام المحلية، فإن الرهائن الذين قتلوا من أفراد أسرة رجل أعمال محلي، واختطفهم المسلحون مع سيارتهم.

وأفاد تلفزيون "غلوبو نيوز" البرازيلي بأن الشرطة تمكنت من القبض على اثنين من المسلحين، فيما قتل مسلح واحد ولاذ الآخرون بالفرار دون الاستحواذ على أي أموال.

وتبحث الشرطة عن الجناة، وتستخدم مروحية خلال البحث.