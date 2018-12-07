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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: روسيا وسوريا شاركوا بهجوم كيماوي على حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:16 موزارة الخارجية الأمريكية وكالات
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا وسوريا اليوم الجمعة، من العبث بموقع ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في حلب بسوريا في الشهر الماضي، وقالت إنها تلقت معلومات تشير إلى أن عسكريين من روسيا وسوريا شاركوا فيما وصفته بهجوم بغاز مسيل للدموع.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: "نحذر روسيا والنظام من العبث بموقع الهجوم المشتبه به ونحثهما على تأمين سلامة المفتشين المحايدين والمستقلين حتى يتسنى محاسبة المسؤولين".
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