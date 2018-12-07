كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيلرسون: ترامب "غير منضبط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، إنه تعين عليه إبلاغ الرئيس دونالد ترامب أن الإجراءات التي طلبها منه غير قانونية حيث وصف الرئيس الأمريكي أيضاً بأنه "غير منضبط تماماً".

وذكر تيلرسون خلال فعالية لجمع تبرعات أمس الخميس "كثيراً ما يقول الرئيس، هذا هو ما أريد القيام به، هذه هي طريقة ما أريد القيام به، وكان يتعين علي أن أقول له، سيدي الرئيس، إنني أدرك ما تريد فعله لكن لا يمكنك القيام به بهذه الطريقة، إنه ينتهك القانون".

وكان يتحدث في تكساس في أول ظهور علني له منذ نحو 9 أشهر بعدما أقاله الرئيس ترامب بأثر فوري، ونقلت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق والمدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للنفط شبكة "سي بي إس" التليفزيونية وهيوستن كرونيكل اليوم الجمعة.

وأكد أنه يعتقد أن روسيا حاولت بالفعل التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 من أجل إضعاف الثقة، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحسب للأمور بعناية ويلعب شطرنج ثلاثي الأبعاد بما يعني أنه يستخدم استراتيجيات سياسية متقدمة في التعامل مع القضايا".

وكما تحدث عن علاقته الصعبة بترامب، الذي لم يلتقيه أبداً إلى أن قام بتعيينه، وعن المخاوف بشأن الناخبين.