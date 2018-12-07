كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيلرسون: ترامب "غير منضبط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان يتحدث في تكساس في أول ظهور علني له منذ نحو 9 أشهر بعدما أقاله الرئيس ترامب بأثر فوري، ونقلت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق والمدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للنفط شبكة "سي بي إس" التليفزيونية وهيوستن كرونيكل اليوم الجمعة.
وأكد أنه يعتقد أن روسيا حاولت بالفعل التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 من أجل إضعاف الثقة، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحسب للأمور بعناية ويلعب شطرنج ثلاثي الأبعاد بما يعني أنه يستخدم استراتيجيات سياسية متقدمة في التعامل مع القضايا".
وكما تحدث عن علاقته الصعبة بترامب، الذي لم يلتقيه أبداً إلى أن قام بتعيينه، وعن المخاوف بشأن الناخبين.
وقال تيلرسون مشيراً إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سأكون صادقاً معكم، لقد كان أمراً مربكاً بالنسبة لي أن يبدو أن الشعب الأمريكي يريد أن يعرف مقداراً ضئيلاً للغاية عن القضايا بحيث تكفيه 128 حرفاً"، مشدداً على أن ذلك ليس انتقاداً لترامب.
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