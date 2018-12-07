كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن تحويل الحوثيون منازل المواطنين بالحديدة لثكنات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي أقدمت على تحويل منازل المواطنين في محافظة الحديدة، إلى ثكنات

عسكرية، في انتهاك للحقوق الإنسانية للمدنيين في المحافظة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم

الجمعة، أن الميليشيات اقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من

مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية.



وأضاف المركز، أن الميليشيات استخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين

عناصرها الإرهابية.