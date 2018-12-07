كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المرصد: "لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديموقراطية على مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات"، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، إضافة إلى مسلحين اثنين.
وتعذر الاتصال بقوات التحالف لتأكيد هذه المعلومات.
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