غاريدو: “غياب الحافيظي وتعب اللاعبين سبب هزيمتنا أمام الفتح” – فيديو

أرجع خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سبب هزيمة فريقه، اليوم الجمعة، في مباراة الفتح الرباطي، إلى غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، بالإضافة إلى عامل العياء الذهني والبدني لجل العناصر، بعد رحلة التتويج الشاقة بلقب كأس الانتحاد الإفريقي للعبة.
وقال غاريدو، في الندوة الصحيفة التي تلت المباراة، ” أريد بداية أن أهنئ الفريق الخصم على الانتصار المستحق.. أعتقد أن غياب لاعبين أساسيين كعبد الإله الحافيظي، ومعاناة لاعبين آخرين من التعب والعياء هو الذي أدى إلى هزيمتنا في هذه المباراة”..
وأضاف غاريدو، ” الحظ أيضا لم يكن إلى جانبنا، لقد سيطرنا على الكرة في الجولة الثانية، وكنا الطرف الأفضل، لكننا لم نوفق في تسجيل الأهداف”.
إليكم التصريح الكامل لغاريدو بعد المباراة:
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