التحقيق مع ناشط موريتاني بالسعودية بسبب قطر وحماس

قال الناشط والمدون الموريتاني عبد الرحمن ولد محمد الذي كان يقيم في السعودية، إنه تعرض للتحقيق والاستجواب والسجن فيالرياض بعد وشاية من مجهولين، عبر تطبيق “كلنا أمن”، يتهمونه فيها بالوقوف ضد حصار قطر ورفض قرار موريتانيا قطع علاقاتها معالدوحة، بحسب ما كشف موقع قناة الجزيرة.

وأكد ولد محمد الذي غادر السعودية قبل يومين، بعد شهور من منعه من السفر، أن السلطات السعودية حققت معه بشأن التعاطف مع منظمة تصفها بالإرهابية، وتقصد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واتهم ولد محمد شركة اتصالات عاملة في موريتانيا -كان يشن مع مدونين موريتانيين دعوات لمقاطعتها- بالوقوف خلف هذه البلاغات التي قادته إلى أقبية المعتقلات السعودية ومُنع بموجبها من السفر.