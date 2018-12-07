فجّر المحامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نجيب البقالي، فضيحة جديدة تخص شركات المحروقات، إذ كشف أنها لا تلتزم بالثمن المرجعي الذي تحدده مع الحكومة، وتسمح لنفسها باستخلاص أرباح وصفها بأنها «غير مشروعة».
وأوضح البقالي لـ«أخبار اليوم» أنه، على إثر تصريحات الوزير لحسن الداودي، المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي، حين أعلن أن ثمن بيع المحروقات في مدينة المحمدية يجب أن يكون في حدود 9,23 دراهم، وألا يتجاوز ذلك السعر خارج المحمدية، باعتبارها نقطة انطلاق، 50 إلى 60 سنتيما إضافية، لاحظ، في اليوم الموالي، أن المحطة التي لجأ إليها لشحن البنزين لسيارته لا تلتزم بالسعر الذي حدده الوزير الداودي، ما دفعه إلى الاتصال به ليخبره بأن الحقيقة على الأرض غير تلك التي صرّح بها أمام البرلمان للرأي العام.
شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يوثق تجاوزات شركات المحروقات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .