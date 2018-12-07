برلماني يوثق تجاوزات شركات المحروقات

فجّر المحامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نجيب البقالي، فضيحة جديدة تخص شركات المحروقات، إذ كشف أنها لا تلتزم بالثمن المرجعي الذي تحدده مع الحكومة، وتسمح لنفسها باستخلاص أرباح وصفها بأنها «غير مشروعة».

وأوضح البقالي لـ«أخبار اليوم» أنه، على إثر تصريحات الوزير لحسن الداودي، المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي، حين أعلن أن ثمن بيع المحروقات في مدينة المحمدية يجب أن يكون في حدود 9,23 دراهم، وألا يتجاوز ذلك السعر خارج المحمدية، باعتبارها نقطة انطلاق، 50 إلى 60 سنتيما إضافية، لاحظ، في اليوم الموالي، أن المحطة التي لجأ إليها لشحن البنزين لسيارته لا تلتزم بالسعر الذي حدده الوزير الداودي، ما دفعه إلى الاتصال به ليخبره بأن الحقيقة على الأرض غير تلك التي صرّح بها أمام البرلمان للرأي العام.