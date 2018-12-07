بعد الدار البيضاء.. المنع يطال موسيقى الشارع بشفشاون

يبدُو أن قرار منع موسيقى الشارع، لن يقتصر على ساحات مدينة الدار البيضاء، بعد أن كشف موسيقيان عن منعهما من أداء معزوفاتهم وأغانيهم بوسط مدينة شفشاون.

وقال الثنائي حفيظ وسلمى، في تدوينة لهما على الفيسبوك، إنه جرى منعهما من طرف سلطات مدينة شفشاون، من أداء معزوفات موسيقية بساحة لوطا الحمام الشهيرة.

وأكد الثنائي حفيظ وسلمى، أنهما لن يستسلما لقرارات المنع والتضييق، وسيمارسان شغفهما الموسيقي بمختلف شوارع المملكة.

وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد قضت، بشهر موقوف التنفيذ في حق موسيقيين، بسبب عدم امتثالهما لقرار منع موسيقى الشارع بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء.