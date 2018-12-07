فيديو: أيوب الشرقاوي مكناسي
كعادتها في مباريات الفريق الأخضر، خلقت جماهير الرجاء البيضاوي الحدث، عشية اليوم الجمعة، بالمحمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريق بالفتح الرباطي، ضمن منافسات الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
جماهير الرجاء، حجت بكثافة للعاصمة الإدارية، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لعناصر الفريق من اجل تحقيق النقاط الثلاث والعودة بها للدار، والثاني يتجسد في الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي توج به الأسبوع الماضي، من الكونغو الديموقراطية.
جماهير الرجاء، أبدعت في المدرجات، بأغنيها الشهيرة، وأهازيجها الساحرة، ويمكنكم أن تشاهدوا بعض المقتطفات منها في هذا الفيديو:
شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الرجاء “تحتل” مولاي عبد الله وتخلق أجواء رائعة في مباراة الاحتفال باللقب – فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .