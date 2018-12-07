جماهير الرجاء “تحتل” مولاي عبد الله وتخلق أجواء رائعة في مباراة الاحتفال باللقب – فيديو

فيديو: أيوب الشرقاوي مكناسي

كعادتها في مباريات الفريق الأخضر، خلقت جماهير الرجاء البيضاوي الحدث، عشية اليوم الجمعة، بالمحمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريق بالفتح الرباطي، ضمن منافسات الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

جماهير الرجاء، حجت بكثافة للعاصمة الإدارية، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لعناصر الفريق من اجل تحقيق النقاط الثلاث والعودة بها للدار، والثاني يتجسد في الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي توج به الأسبوع الماضي، من الكونغو الديموقراطية.

جماهير الرجاء، أبدعت في المدرجات، بأغنيها الشهيرة، وأهازيجها الساحرة، ويمكنكم أن تشاهدوا بعض المقتطفات منها في هذا الفيديو: