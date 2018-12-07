مقتل رجل بجريمة إطلاق نار في جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل رجل (50 عامًا) جراء تعرضه لإطلاق نار في جلجوليّة، مساء الجمعة. وعلم موقع "عرب 48" أنّ الضحية هو أحمد سلامة. وتوضح صور واردة من مكان الجريمة أن الضحية كان في سيارته أثناء إطلاق النار عليه، وأنها تعرضت لوابل من الرصاص أدّى إلى ثقوب في باب السيارة. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

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