والده يتحدث لـ"عرب 48": موهبة فحماوية تطرق أبواب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضم اللاعب الناشئ، أمين بسام محاميد البالغ من العمر 16 ربيعا، من مدينة أم الفحم إلى أكاديميا فريق ريال مدريد الإسباني قبل أسبوعين.

ويخوض محاميد في الفترة الحالية تدريبات شخصية مع أكاديميا الفريق الملكي، وهو يبذل قصارى جهده على أمل قبوله وارتداء قميصه بشكل رسمي.

وكان اللاعب قد انخرط في شهر آب/أغسطس المنصرم في تدريبات غريم "الميرنغي"، أتلتيكو مدريد، من ثم انتقل إلى الأول بعد متابعته من مكتشف اللاعبين، الأرجنتيني غوستافو جيريو، إذ حظيت قدراته بإعجاب الريال.



وفي حديث لـ"عرب 48" مع الوالد بسام محاميد، استهل حديثه بالقول إنه "وبفضل الله نحن فخورون جدا بابننا وهو ليس ابن مدينة أم الفحم وحسب بل ابن المجتمع العربي بأكمله، وهو في غاية السعادة هناك ونحن سعيدون لأجله".

وأضاف أن "ابنه حصل على فرصة يحلم بها كل لاعب كرة قدم، وهو في البداية كان قد سافر للانخراط واللعب مع أكاديميا أتلتيكو مدريد، وهناك حظي باهتمام ريال مدريد وجرى التوصل إلى اتفاق للانتقال إلى أكاديميا الأخير".

وأوضح أن "ابنه لم يتم قبوله بشكل رسمي وهو يخضع حاليا لتدريبات واختبارات في الأكاديميا، ونحن نأمل أن يجتاز ابننا كافة الاختبارات بنجاح ليحقق حلمه وطموحاته بارتداء زي ريال مدريد بشكل رسمي".

وأشار إلى أن "أمين يلعب بوظيفة خط الوسط المتقدم، وهو يمتاز بسرعته وقوته البدنية إلى جانب دقة تسديداته والضربات الرأسية، علمًا أن مثله الأعلى هو البرازيلي نيمار وهو يطمح لأن يصل يوما ما إلى مستواه كونه شبيها له كما يراه الكثيرون".

وتابع أن "قرار انتقاله للعب في أوروبا لم يكن سهلا بالنسبة لنا خصوصًا وأنه الابن الوحيد لدينا، لكن مع ذلك قررنا في النهاية دعمه بعدما شاهدنا عن كثب الظروف وكيفية التعامل معه هناك، ومن هنا إذ نناشد الأهالي بضرورة دعم أبنائهم بكافة الوسائل من أجل تحقيق أهدافهم وإبعادهم عن السلبيات التي يتأثر بها مجتمعنا، ومن هنا نؤكد استعدادنا لتقديم أي مساعدة لكل موهبة كروية تهوى الاحتراف في أوروبا عن طريق مكتشف المواهب صاحب الأصول الأرجنتينية".

وختم محاميد بالقول إن "ابننا سيعود إلى البلاد في منتصف الشهر الجاري قبل أن يعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر المقبل، ومن هنا نتوجه بالشكر لكل من دعمنا ووقف إلى جانبنا وكلنا أمل بأن يكون ابننا عند حسن ظن الجميع ويحقق حلمه بأن يكون لاعبا كبيرا ومشهورا في المستقبل".