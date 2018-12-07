شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ضرورة عدم تجريم إنقاذ المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل
وشددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، على أن جميع البلدان يجب أن تتحمل مسؤولية تجنب خسارة الأرواح في البحر.
وقالت: "يجب على الدول أن تحمي أرواح وسلامة المهاجرين، وأن تضمن إنقاذ جميع أولئك الذين يواجهون خطراً على حياتهم وسلامتهم وتقديم المساعدة الفورية لهم، كما يجب عدم تجريم تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين"، مشيرةً إلى أن انخفاض عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الإنسانية وفشل الدول في توفير القدرة الكافية على البحث والإنقاذ يؤدي إلى زيادة ضعف المهاجرين وسط البحر.
بدورها قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو " نواصل الدعوة وبقوة لزيادة قدرات البحث والإنقاذ وسط البحر المتوسط ??ولإتاحة المجال أمام المنظمات غير الحكومية للمساهمة بطريقة منسقة في هذه الجهود، فما يهمنا في المقام الأول هو إنقاذ الأرواح".
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