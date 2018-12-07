إصابة 33 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاعغزة عن إصابة 33 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة وكسر الحصار” السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وينظم آلاف الفلسطينيين منذ نهاية مارس الماضي، مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
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