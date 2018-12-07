الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا وتدعم "السترات الصفراء"

الخليج 365/ بغدادأعلنت نقابة الشرطة الفرنسية Vigi اليوم الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ غدا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة "السترات الصفراء"، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 تشرين الثاني.

وصرح نقيب الشرطة ألكساندر لانغولا لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن أفراد الشرطة لن ينظموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها "السترات الصفراء" لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم.

وقال نقيب الشرطة الفرنسية "الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، لإن ساعات العمل طويلة جدا دون انقطاع.. قد يرسلون في غيابنا أشخاصا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين".



وأضاف "سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات".

وحول توقعاته لسير الأحداث غدا السبت بعد إعلان نقابته الإضراب المفتوح، قال لانغولا ، من "الصعب التنبؤ بما سيحدث غدا".

