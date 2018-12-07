الشحات يسجل في خسارة العين من الوصل في كأس الرئيس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٧ م
في مباراة تاريخية مجنونة شهدت 8 أهداف، أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بنظيره العين من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعدما حقق الفوز عليه بخمسة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة في دور الستة عشر من البطولة. أحرز فريق الوصل هدف التقدم في الدقيقة 21، عن طريق فابيو دي ليما، وفي الدقيقة 28 أضفا عبد الله جاسم الهدف الثاني، وعزز كايو كانيدو تقدم الفريق الوصلاوي بهدف ثالث في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني سجل فريق العين هدفه الأول في الدقيقة 46 عن طريق كايو فيرنانديز، وفي الدقيقة 58 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للعين بعد أن تلاعب بدفاع الوصل، وفي الدقيقة 63 سجل الوصل الهدف الرابع عن طريق دي ليما، وأدرك إبراهيم ديكاتيه هدف تقليص الفارق للعين في الدقيقة 76، قبل أن يسجل كايو الخامس للوصل
وفي الشوط الثاني سجل فريق العين هدفه الأول في الدقيقة 46 عن طريق كايو فيرنانديز، وفي الدقيقة 58 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للعين بعد أن تلاعب بدفاع الوصل، وفي الدقيقة 63 سجل الوصل الهدف الرابع عن طريق دي ليما، وأدرك إبراهيم ديكاتيه هدف تقليص الفارق للعين في الدقيقة 76، قبل أن يسجل كايو الخامس للوصل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
وحصل الدولي المصري حسين الشحات على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ90 بسبب تدخل قوي على لاعب الوصل، لتنتهي المباراة بفوز الوصل بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليودع العين البطولة ويتأهل الوصل إلى دور الثمانية من كأس رئيس الدولة.
ويثأر فريق الوصل من خسارته 1 / 3 في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، كما تأهل إلى دور الثمانية من البطولة.
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