انت الان تتابع الشحات يسجل في خسارة العين من الوصل في كأس الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٧ م

في مباراة تاريخية مجنونة شهدت 8 أهداف، أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بنظيره العين من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعدما حقق الفوز عليه بخمسة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة في دور الستة عشر من البطولة. أحرز فريق الوصل هدف التقدم في الدقيقة 21، عن طريق فابيو دي ليما، وفي الدقيقة 28 أضفا عبد الله جاسم الهدف الثاني، وعزز كايو كانيدو تقدم الفريق الوصلاوي بهدف ثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فريق العين هدفه الأول في الدقيقة 46 عن طريق كايو فيرنانديز، وفي الدقيقة 58 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للعين بعد أن تلاعب بدفاع الوصل، وفي الدقيقة 63 سجل الوصل الهدف الرابع عن طريق دي ليما، وأدرك إبراهيم ديكاتيه هدف تقليص الفارق للعين في الدقيقة 76، قبل أن يسجل كايو الخامس للوصل