انت الان تتابع مدرب بوكا جونيورز: قرار اللعب خارج الأرجنتيني يؤلمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ م

أكد جييرمو باروس سكيلوتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019، أمام مواطنة ريفر بليت، ستكون مغلقة، بعكس المباراة الأولى كانت المباراة مفتوحة لكنه سيحاول استغلال نقاط قوة فريقه، واللعب على نقاط ضعف منافسه. وتحدث سكيلوتو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة التي تقام الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، قائلًا: "سنحاول استغلال نقاط قوتنا واللعب على نقاط ضعفهم، لدينا لاعبون مميزون، ولكن هذا لا يحسم أي شيء. ستكون مباراة مغلقة أكثر من مواجهة الذهاب".

كما أشاد المدرب بجماهير ناديه: "سلوك جماهير بوكا جونيورز منذ النهائي الأول كان رائعا، لقد أغدقوا علينا بكثير من العاطفة". ورفض المدرب الأرجنتيني التعليق على الإجراءات الأمنية المشددة التي تنتظر المباراة: "تركيزنا في المباراة وليس على الإجراءات الأمنية ريفر وبوكا رفعا من مستوى الكرة الأرجنتينية، ومن