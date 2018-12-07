ضبط مدرس نصب على 21 شخصًا في ملايين بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مدرس استولى على أموال 21 شخصًا بزعيم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل نسبة ربح شهرية، وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بضبط "و.م"، مدرس، استولى على أموال 21 شخصًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بوعده.

وتبلغ لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من المدعو "م.م"، 38 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، و20 آخرين، ضد "و.م"، 47 سنة، مدرس بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 8 ملايين جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على توظيفها في مجال تجارة مواد