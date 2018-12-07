محمود حميدة.. تاجر المواشي وفارس مدينة محمد خان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بدأ محمود حميدة مشواره الفني من الباب الكبير مع الفنان أحمد زكي في فيلم "الإمبراطور"، ثم توالت مشاركاته وبطولاته السينمائية، وسرعان ما أصبح من نجوم الصف الأول.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ م

محمود حميدة، الفلاح الأرستقراطي صاحب الموهبة، التي ظهرت على الساحة الفنية بدايةً من حقبة التسعينيات، بدأ من الباب الكبير بوقوفه بطلًا أمام النجم أحمد زكي في "الإمبراطور"، لتتوالى عليه الأعمال والبطولات، وسرعان ما يصبح من نجوم الصف الأول، ويُقدّم عشرات الأدوار المميزة والباقية ضمن علامات السينما فترة وجوده، ورغم النجومية التي بلغها، يقول نقاد إن غروره وكبرياءه المعروف عنه منعاه من أن يبلغ قمة المجد، ولأجل ذلك لا يفضل لقب "الفنان"، ويحب أن يُطلق على نفسه "الممثل"، ويفخر بكل أدواره المقّل بها نظرًا لمزاجيته وحرصه على الاختيار الجيد.

هو محمود حسن محمود حميدة، المولود في 7 ديسمبر 1953، لأسرة ميسورة الحال، لأب فلاح من قرية "أطفيح" بمحافظة الجيزة، يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وأم أرستقراطية قاهرية، وله 4 إخوة هو أكبرهم، عمل مع والده في أملاكه، وكان يحصل على أجر 15 قرشًا كباقي الفلاحين، وكان يحب "الفلاحة" للغاية، حتى إنه

هو محمود حسن محمود حميدة، المولود في 7 ديسمبر 1953، لأسرة ميسورة الحال، لأب فلاح من قرية "أطفيح" بمحافظة الجيزة، يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وأم أرستقراطية قاهرية، وله 4 إخوة هو أكبرهم، عمل مع والده في أملاكه، وكان يحصل على أجر 15 قرشًا كباقي الفلاحين، وكان يحب "الفلاحة" للغاية، حتى إنه أصبح تاجرًا للحبوب والمواشي، وهو في الـ15 من عمره، وأصبح مالكًا للمال منذ ذلك العمر.

بالتوازي مع ذلك جرى حب التمثيل في عروقه منذ طفولته، وعزز ذلك بالتحاقه بفريق التمثيل بمدرسته، وبعدما انتهى من دراسته الثانوية، التحق بكلية الهندسة في عام 1970، وبعد فترة انقطع عن دخول الامتحانات لمدة 6 سنوات متواصلة، الأمر الذي دفع والده للإشارة عليه بالذهاب إلى الطبيب النفسي، وهو ما فعله، خاصةً أنه كان يأتي بتصرفات غريبة وغير مفهومة، مثل رغبته في ترك البيت والذهاب للعمل في أي مهنة، بدون مبرر واضح.

عقب ذلك، التحق بكلية التجارة، وانضم إلى فريق المسرح، ثم حصل على شهادة البكالوريوس عام 1981، وعمل بإحدى شركات إدارة المبيعات، وفي نفس الوقت مارس التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة، حتى قدّمه المخرج طارق العريان أول مرة في السينما من خلال فيلم "الإمبراطور" (1990) للنجم أحمد زكي، نظير أجر ألفي جنيه فقط، في حين حصل الأخير على أجر 100 ألف جنيه.

ظهر محمود حميدة على الساحة في الوقت التي تعج به السينما بالنجوم الكبار، أمثال عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمود ياسين وغيرهم، إلا أنه استطاع أن يلفت إليه الأنظار منذ الظهور الأول، وبالفعل توالت عليه الأعمال بعدما ظهرت موهبته الكبيرة، وشهدت فترة التسعينيات الذروة بالنسبة لمشاركاته، حتى إنه ظهر بـ28 فيلمًا في 3 سنوات.

وقف حميدة بطلًا أمام العديد من النجوم الكبار مبكرًا، ولم لا وبدايته كانت أمام "الإمبراطور"، في العام الثاني مباشرةً لظهوره، وقف أمام لوسي في "كيد العوالم"، وأمام نادية الجندي في "عصر القوة"، وأمام نجلاء فتحي في "احذروا هذه المرأة"، وأمام ليلي علوي في "المساطيل"، وأمام عادل إمام في "شمس الزناتي"، وغيرها من الأعمال الهامة.

عمل محمود حميدة مع كبار المخرجين، كان بطل فيلمي محمد خان "فارس المدينة" و"الغرقانة"، ومع عصام الشماع في "مجانينو"، ومع خيري بشارة في "رغبة متوحشة"، ومع يوسف شاهين في "المهاجر" و"المصير" و"الآخر"، ومع نادر جلال في "امرأة هزت عرش مصر" و"اغتيال"، ومع علي بدرخان في "الرجل الثالث"، ومع أسامة فوزي في "عفاريت الأسفلت"، ومع إيناس الدغيدي في "دانتيلا"، وغيرهم.

في عام 1996 أسس شركة "البطريق" للإنتاج الفني والخدمات السينمائية، وأنتج عدة أعمال، أبرزها فيلم "جنة الشياطين"، وقدّم فيه دور شخص ميت طوال الأحداث، وخسر لأجله 2 مليون جنيه، وفيلم "جمال عبد الناصر" البطولة الأولى لخالد الصاوي، وما زال يشارك في إنتاج الأعمال، وآخرها فيلم "ورد مسموم" الذي يُحقق حضورًا كبيرًا في عدد من المهرجانات الدولية.

أنتج أيضًا مجلة "الفن السابع"، لصناعة المحتوى السينمائي، بتكلفة وصلت إلى 14 ألف دولار شهريًا، وقد حرص على طباعتها في بيروت بألوان أربعة، حتى لا تكون فقيرة فنيًا، كما باعها للقارئ مقابل 5 جنيهات، في حين كانت تكلفتها الفعلية حوالي 18 جنيهًا، لكنها لم تستمر في الصدور سوى 4 سنوات فقط، من 1997 إلى 2001.

شارك محمود حميدة فيما يفوق الـ80 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، ومن أشهر أفلامه: "حرب الفراولة، سوق النساء، دانتيلا، امرأة آيلة للسقوط، عفاريت الأسفلت، المصير، الآخر، الأبواب المغلقة، احكي يا شهر زاد، دكان شحاتة"، إلا أن إنتاجه قليل في المسلسلات، وآخرها "الأب الروحي"، وقبلها "ميراث الريح" (2013) من تأليفه مع مصطفى محرم.

تزوج مرتين، وأنجب من الزوجة الأولى 4 بنات هن: "أسماء، إيمان، آية، أمنية"، كما قام بتربية ولدي زوجته الثانية، عُرف عنه أن آراءه دائمًا ما تكون صادمة، اعترف بشربه الخمور وجميع أنواع المخدرات، لكنه أكد أنه لم يدمنها يومًا، كما ذكر أن لا مشكلة لديه في أن يمتلك صديقًا مثليًا أو أن يتزوج ابنه من راقصة، كما يرى أنه لا ثورة إلا 25 يناير 2011، وغيرها.