انت الان تتابع تفاصيل جلسات جروس وأمير مرتضى مع لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ م

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، استعداداته لمواجهة القطن التشادي المقرر له يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية 2018-2019، وأدى لاعبو الفريق الأبيض الذين شاركوا في مباراة المصري تدريبات استشفائية، حتى لا يتعرضون للإجهاد، بعد فوز الفريق الأبيض في المباراة أمس الخميس بثنائية نظيفة على ملعب برج العرب بالدوري. وعقد جروس جلسة مع اللاعبين لإبداء بعض الملاحظات على أداء الفريق، وقام بتحفيزهم لضرورة مواصلة الانتصارات، وطالبهم بغلق ملف الدوري والاستعداد لمشوار الكونفيدرالية،

وقرر المدرب السويسري منح لاعبي الفريق راحة من مران غد السبت، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد المقبل، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام القطن يوم الجمعة. كما عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة خاصة مع افتتاح مشوار الفريق في