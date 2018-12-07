تفاصيل جلسات جروس وأمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ م
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، استعداداته لمواجهة القطن التشادي المقرر له يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية 2018-2019، وأدى لاعبو الفريق الأبيض الذين شاركوا في مباراة المصري تدريبات استشفائية، حتى لا يتعرضون للإجهاد، بعد فوز الفريق الأبيض في المباراة أمس الخميس بثنائية نظيفة على ملعب برج العرب بالدوري. وعقد جروس جلسة مع اللاعبين لإبداء بعض الملاحظات على أداء الفريق، وقام بتحفيزهم لضرورة مواصلة الانتصارات، وطالبهم بغلق ملف الدوري والاستعداد لمشوار الكونفيدرالية،
وقرر المدرب السويسري منح لاعبي الفريق راحة من مران غد السبت، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد المقبل، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام القطن يوم الجمعة. كما عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة خاصة مع افتتاح مشوار الفريق في
كما عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة خاصة مع افتتاح مشوار الفريق في الكونفدرالية ومواصلة مسيرة الانتصارات وتصدر الدوري.
وأدى محمد عنتر لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية بسبب شعوره بإرهاق عضلي، وواصل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك التأهيل في الجيم، في ظل تجهيزه بعد الإصابة في العضلة الضامة بمعسكر المنتخب، وحصل عبد الله جمعة على راحة بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية أمام المصري.
ويشارك الفارس الأبيض في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية باعتباره حامل لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق سموحة.
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