شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعد بدير: شباب الوفد ينتمون الى أعرق الأحزاب السياسية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ،إن اجتماع المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد،مع الشباب يجعل كل وفدي فخور بشباب الوفد الواعي، مشيرا الي أن الشارع المصري لا يعرف سوى حزب الوفد لذلك يجب على شباب الوفد أن يكون لديهم الثقة بالنفس لأنهم ينتمون إلي أعرق وأقدم الاحزاب السياسية وهو حزب الوفد حزب الوطنية المصرية.

وأضاف "بدير " فى بيان له اليوم ،أن المستشار بهاء الدين أبوشقة قامة وقيمة كبيرة جدا وقائد قوي ويعمل من أجل بناء حزب قوي وهو يقف الي جانب الجميع ويجب أن تكون تحركات شباب الوفد من هذا المنطلق.

وتابع قائلا:"أنا علي أتم الاستعداد في التعاون مع شباب الوفد في جميع المحافظات من اجل بناء حزب قوي ومن اجل عودة الوفد الي الشارع المصري".