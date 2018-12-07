بالصور| "الري": قطع بشاطئ بلطيم بعد ارتفاع مستوى المياه عن سطح البحر

كتبت: شرين طه

شتاء قاسي علي محافظات مصر و بالاخص كفر الشيخ حيثث قطع شاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المزروعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن لسياح، ومنه إلى نهاية ترعة أبودخان بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

ذكر من خلال بيان لوزارة الموارد المائية والري، إن الأمواج المرتفعة للبحر المتوسط أدت لحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المزروعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن لسياح، ومنه إلى نهاية ترعة أبودخان بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

وأشار البيان ان التغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، منذ مساء أمس، حيث زاد عن المنسوب الطبيعى بمقدار يتراوح ما بين 2 - 1.5 متر.

أضاف البيان أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري وجه جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الحدث، وتوجه من قيادات وزارة الري لمحافظة كفر الشيخ مدعومين بمعدات الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، لترميم القطع فى الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة.

في سياق متصل، وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تحرك أجهزة المحافظة، للتعامل مع الموقف بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة، وتمت السيطرة على الموقف ومنع تداخل مياه البحر بعمل سد مانع على جانب المصرف، كما تم غلق الترعة بسد آخر لمنع دخول المياه إلى بداية الترعة، وأصبح الموقف آمنا عند هذا الحد.

وكلف الوزير والمحافظ جميع الجهات المعنية من الري والمحافظة لحسم الأمر نهائيا كل فيما يخصه، بالتنسيق والتعاون التام واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للتصدي لمثل تلك الأحداث مستقبلا.