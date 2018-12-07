سفير كندا بأنقرة: تركيا تتحمل أكبر عبء باستضافتها 4 ملايين لاجئ

لفت السفير الكندي لدى ​أنقرة​ كريس كووتر إلى أن "​تركيا​ تتحمل أكبر عبء عن العالم عبر استضافتها 4 ملايين لاجئ"، موضحاً أن "العالم برمته مدرك أن تركيا تتحمل أكبر عبء عنه في استضافتها 4 ملايين لاجئ".

وأشار كووتر إلى أن "الجالية التركية تشهد نموا كبيرا في كندا، وتقوم بأعمال جيدة"، منوهاً إلى "إمكانية تطوير حوار جيد بين البلدين من خلال التركيز على مجالات التعاون"، مبيناً أن "أهم الدوافع التي تسير بالعلاقات التركية الكندية، هي العلاقة البينية بين الناس".

وقال: "الجالية التركية في نمو متواصل بكندا، وتقوم بأعمال جيدة، ونعتقد أن عددهم يدنو من 100 ألف، معظمهم يقيمون في تورنتو ومونتريال وفانكوفر"، مشيراً إلى أن "عدة آلاف من ​الطلاب​ الأتراك يتلقون تعليمهم العالمي في كندا، معربا عن رغبته في إقامة علاقة ثنائية بين البلدين في مجال التعليم".