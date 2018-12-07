الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا وتدعم "السترات الصفراء"

أعلنت نقابة ​الشرطة الفرنسية​ عن "​إضراب​ مفتوح يبدأ غدا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة "السترات الصفراء"، التي تنفذ ​احتجاجات​ منذ 17 تشرين الثاني"، مشيرةً إلى أن "أفراد الشرطة لن ينظموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها "السترات الصفراء" لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم".

ولفتت إلى ان "الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، إن ساعات العمل طويلة جدا دون انقطاع.. قد يرسلون في غيابنا أشخاصا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين"، مشيرةً إلى "أننا سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات".

وحول توقعاتها لسير الأحداث غدا السبت بعد إعلان نقابته الإضراب المفتوح،أشارت إلى أنه "من الصعب التنبؤ بما سيحدث غدا".