فتح تحقيق رسمي في واقعة إهانة الشرطة الفرنسية لطلاب محتجين في نانت

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه جرى فتح تحقيق رسمي في واقعة إهانة ​الشرطة الفرنسية​ لطلاب محتجين في مدينة نانت شمال البلاد. وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت صوراً لاعتقال 146 شخصا أمام مدرسة "مانت لاجولي" الثانوية، شمال غربي العاصمة ​باريس​، تظهر عشرات الطلاب راكعين وأيديهم على رؤوسهم. فيما أعلن وزير التربية الفرنسي ميشال بلانكير أنه شعر بالصدمة لصور طلاب "مانت لاجولي"، داعياً لـ"وضع هذه الصور في سياقها". وبدأ طلاب المدارس الثانوية في ​فرنسا​ احتجاجاتهم منذ ثلاثة أيام على غلاء الأسعار والإيجارات وتجاهل ​الحكومة​ مطالبهم، وتعبيرا عن رفضهم إصلاح ​التعليم الثانوي​ بما فيه من تغيير لقواعد امتحان البكالوريوس.

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