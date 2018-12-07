وزير الدفاع التركي: على واشنطن التخلي عن نقاط المراقبة شمالي سوريا

لفت وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى أنه "يجب على واشنطن إنهاء علاقتها بوحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، والتخلي عن نقاط المراقبة شمالي سوريا"، مشيراً إلى "عزم تركيا على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القانون والاتفاقيات الدوليين".
واكد أن "تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تنهي علاقتها مع التنظيمات الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية، والتخلي عن نقاط المراقبة"، مشدداً على أنه "لن يُسمح على الإطلاق بتشكيل ممر إرهابي على حدود تركيا الجنوبية".
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