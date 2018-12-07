وزير الدفاع التركي: على واشنطن التخلي عن نقاط المراقبة شمالي سوريا

لفت ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ إلى أنه "يجب على ​واشنطن​ إنهاء علاقتها ب​وحدات حماية الشعب الكردية​ و​حزب العمال الكردستاني​، والتخلي عن نقاط المراقبة شمالي ​سوريا​"، مشيراً إلى "عزم ​تركيا​ على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القانون والاتفاقيات الدوليين".

واكد أن "تركيا تنتظر من ​الولايات المتحدة​ أن تنهي علاقتها مع التنظيمات الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية، والتخلي عن نقاط المراقبة"، مشدداً على أنه "لن يُسمح على الإطلاق بتشكيل ممر إرهابي على حدود تركيا الجنوبية".