حكومة فلسطين: رفض إدانة "حماس" بالأمم المتحدة هو انتصار للقضية الفلسطينية

أكد الناطق باسم ​الحكومة الفلسطينية​ يوسف المحمود أن "رفض إدانة حركة "حماس" في ​الأمم المتحدة​ هو انتصار للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "الحالة الفلسطينية بمجملها بحاجة الى انهاء حالة الانقسام و​القضية الفلسطينية​ باقية في الوجدان العربي وهذا ما يؤكّد الحاجة الى انهاء الانقسام".

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