هايكو ماس نفى أي إجماع أوروبي على عقوبات جديدة ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أن "​ألمانيا​ لا تتوقع فرض ​الاتحاد الأوروبي​ عقوبات على ​روسيا​ بسبب الخلاف مع ​أوكرانيا​، ما دامت جهود نزع فتيل التوتر مستمرة"، مشيراً إلى انه "في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون من الخطأ الحديث عن عقوبات جديدة لأن هناك جهودا تبذل للحد من التوتر".

ولفت إلى أن "من الجانب الألماني، لن يكون هناك اقتراح عقوبات جديدة ولا نرى إجماعا في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".