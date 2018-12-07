أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "ألمانيا لا تتوقع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الخلاف مع أوكرانيا، ما دامت جهود نزع فتيل التوتر مستمرة"، مشيراً إلى انه "في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون من الخطأ الحديث عن عقوبات جديدة لأن هناك جهودا تبذل للحد من التوتر".
ولفت إلى أن "من الجانب الألماني، لن يكون هناك اقتراح عقوبات جديدة ولا نرى إجماعا في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".
شكرا لقرائتكم خبر عن هايكو ماس نفى أي إجماع أوروبي على عقوبات جديدة ضد روسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .