اللواء عثمان دعا المواطنين لإزالة الشعارات والصور العائدة له وشكر محبتهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يتوجّه بخالص الشكر والامتنان من المواطنين، الّذين عبّروا عن محبّتهم وثقتهم بمؤسسة قوى الأمن الداخلي لجهة حفظ الأمن وتطبيق القوانين من خلال رفع شعارات وصور ويافطات عائدة للواء عثمان".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "اللواء عثمان يتمنّى عليهم أن يبادروا إلى إزالتها من أماكنها، كما ستقوم قطعات قوى الأمن الداخلي اعتبارًا من نهار الاثنين 10 كانون الأول 2018 بإزالتها. كما يؤكّد التزام هذه المديرية العامة بالقانون التزامًا مطلقًا".
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