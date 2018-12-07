سعد:انتخابات نقابة المحررين اثبتت ان الديمقراطية ما زالت بخير

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "إنتخابات ​نقابة المحررين​ اثبتت أن الديمقراطية ما زالت بخير إن شئنا تطبيقها. وبالمناسبة أتقدم بالتهنئة من المجلس الجديد، الذي ضم اثنين من أبناء ​البترون​". آملا ان "يشكل التجديد فرصة للانقاذ والعمل معا على تنفيذ القوانين ذات الصلة، ومنها الإقتراح الذي تقدمنا به لدعم ​الصحافة​ المكتوبة".

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