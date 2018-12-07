إرجاء جلسة متابعة المحاكمة في جريمة اغتيال القضاة الأربعة إلى 22 شباط 2019

أرجأت هيئة ​المجلس العدلي​ برئاسة القاضي جوزف سماحة، إلى 22 شباط 2019، جلسة متابعة المحاكمة في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس ​محكمة الجنايات​ في صيدا.

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