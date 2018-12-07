جمارك المطار اوقفت شخصين قادمين من ميلانو ينقلان اموالا دون تصريح

اوقفت جمارك ​مطار بيروت​ كلا من (ح. د) و (م. م) كانا قادمين من مطار كالينسا في ​ميلانو​ بجرم نقلهما اموالا عبر الحدود دون تصريح ، وبلغت كمية الأموال المنقولة خمسمئة الف يورو. وقد ضبطت الأموال ومع الموقوفين بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.

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