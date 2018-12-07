عراجي: الحريري لن يُبتز ولن يرضخ حتى ولو اخذ التأليف سنوات

اكد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​عاصم عراجي​ ان "تيار "المستقبل" وحلفاءه يتمسكون برئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ويدعمون مسعاه لتأليف الحكومة، حتى ولو استمر الامر سنوات"، مشددا على ان "الحريري هو الاجدر والاحق والاكثر تمثيلا في ​الطائفة السنية​"، قائلا: "ومعلوم انه في الفترة الأخيرة اصبح هناك نوع من عرف ان الأقوى تمثيلا في طائفته هو الذي يتولى المنصب الأعلى لهذه الطائفة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد عراجي ان "الحريري ليس مسؤولا عن العرقلة الحاصلة على مستوى تأليف الحكومة، بل المسؤولية تقع على الأطراف السياسية الأخرى"، مذكرا انه "في شهر تشرين الاول الماضي كان الحريري يستعد للتوجه الى ​القصر الجمهوري​ من اجل ​الاعلان​ عن التشكيلة الحكومية الا انه فجأة خُلقت عقدة تمثيل السُنة المستقلين".

واعتبر ان "حادثة ​الجاهلية​ وكل ما سوى ذلك من احداث هو من أجل ممارسة الضغط على الرئيس المكلف ولي ذراعه ولكن الحريري لن يُبتز ولن يرضخ حتى ولو اخذ ​تشكيل الحكومة​ سنوات"، مشددا على ان "كل الضغوط لن تجدي نفعا" وذكّر ان "الحريري كُلف بعدد كبير من الاصوات، وبحسب ما ينص ​الدستور​ لا توجد مهلة معينة للتأليف، واذا كانوا يريدون الاسراع في تأليف الحكومة، فما عليهم الا مساعدته، لا وضع العراقيل امامه".

واضاف: "يبدو ان "​حزب الله​" لا يريد حكومة في الوقت الراهن، واذا ارادها فوفق ما يحلو له"، مشيراً إلى أن "الحريري ام الصبي، لكن امام جمهوره لا قدرة له على المزيد من التنازل".