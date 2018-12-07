آليتان للجيش الاسرائيلي اجتازتا السياج التقني في خراج ميس الجبل

أفادت معلومات صحافية أن "آليتين من نوع "بوكلن" للجيش الاسرائيلي اجتازتا السياج التقني في خراج بلدة ​ميس الجبل​ - قضاء ​مرجعيون​، بمؤازة قوة عسكرية راجلة وسيارتي جيب هامر وباشرتا بأعمال الجرف، وقد اجتازت آلية منهما ​الخط الأزرق​ لمسافة حوالى 100 متر، فيما توقف عدد من العناصر عند البرميل الأزرق، مع انتشار حوالى 30 عنصرا على الطريق العسكرية بحماية 6 أليات فيما سجل من جهة الأراضي اللبنانية استنفار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" ومن ثم انسحبت كل الآليات التي خرقت السياج التقني وقام الجنود بإقفال البوابة ​الحديدة​ خلفهم.

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