حبس سمسار وعاطل للتنقيب عن الآثار أسفل منزل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قسم قليوب برئاسة المستشار أحمد إمبابي، اليوم الجمعة، حبس سمسار وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في شارع عبدالمطلب سلام بقليوب البلد، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المنزل محل الواقعة.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزل "ا. ن. أ." الكائن في قليوب البلد دائرة القسم.

وأخطر اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وانتقل على الفور المقدم محمد السيسي رئيس مباحث القسم.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين وبالدخول للطابق الأول، تبين قيام كلًا من "ع. م. ع." 41 سنة، سمسار و"إ. ط. ط." 48 سنة، بالحفر داخل صالة الطابق الأول، وتبين وجود حفرة على مساحة 2.5 متر وبعمق 10 أمتار تقريبًا محاطة بالطوب الأحمر والأسمنت، ووجود كميات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر ببعض الغرف.