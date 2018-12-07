مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق الأربعين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة أجرة بيجو على طريق الأربعين في نجع حمادي.

وتلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة بيجو على طريق الأربعين بنجع حمادي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة بمباشرة التحقيقات.