لافروف: من غير المستبعد أن تمهد واشنطن لوقف تمديد معاهدة "ستارت-3"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا يستبعد قيام الولايات المتحدة بالتمهيد لوقف تمديد معاهدة "ستارت-3".

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة، عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي عقد في مدينة ميلان الإيطالية: "اطلعت على التصريحات القائلة إنه في حالة وقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، فإن معاهدة "ستارت-3 "ستكون محل شك كبير"، مضيفا "نشعر أن الأمريكيين يمهدون كي تنهار معاهدة ستارت-3".

وذكر لافروف أن لدى بلاده مقترحات بهذا الشأن قدمتها للولايات المتحدة أكثر من مرة، لبدء حوار جاد وصادق حول معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وتنفيذ معاهدة "ستارت"، مشيرا إلى أن بلاده لم تتسلم أي رد من الولايات المتحدة.

يُذكر أن معاهدة "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي بالخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية خلال 7 سنوات.