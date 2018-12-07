نائب وزير الخارجية: تعاون في كافة المجالات بين مصر ودول الساحل الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط (أ ش أ)

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية اهتمام مصر بدول الساحل الإفريقي التي تضم موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينافاسو ومالي.

وقال نائب وزير الخارجية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة في نواكشوط في ختام مشاركته في مؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس، إن مصر تقيم تعاونا وتنسيقا مع الدول الخمس يشمل كافة المجالات.

وأضاف لوزا أنه أجرى مباحثات هامة مع مختلف الأطراف المشاركة في المؤتمر والتي تحرص على زيارة القاهرة في ضوء النشاط الملحوظ للدبلوماسية المصرية بصورة عامة وفي الساحل الإفريقي بصفة خاصة.

وأكد أن مصر تُجري تنسيقا أمنيا محكما مع الدول الخمس، لافتا إلى الدعم المصري الكامل لدول الساحل الإفريقي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية، وتنظيم دورات تدريبية في المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافةً لمساعدة تلك الدول في مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمساهمة في بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل.

ونوه بوجود شراكة في مجالات مختلفة مع هذه الدول من أبرزها المزارع النموذجية في جمهورية النيجر والدور الكبير الذي تلعبه الشركات المصرية في البنية التحتية في دول الساحل مثل شركة "المقاولون العرب".

وأكد أن مصر كانت سباقة في إحياء تجمع "الساحل والصحراء"، وهو فضاء افريقي سيلعب دورا كبيرا في مواجهة الارهاب والتطرف ويمكن من خلاله تحقيق السلام والتنمية والتكامل في المنطقة.

وشدد على الأهمية التي توليها مصر لشعوب القارة، لافتا في هذا الصدد إلى "منتدى الاستثمار في إفريقيا 2018"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي غد وبعد غد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ما يؤكد حرص على تحقيق السلام والأمن في ربوع القارة.