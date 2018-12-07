وزير الخارجية اليمني يشيد بجهود السويد في استضافة مشاورات السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - ستوكهولم (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، عن امتنان الحكومة وشعب بلاده لمملكة السويد على ما تقدمه من دعم إنساني لليمن واستضافة وترتيب الإجراءات اللوجستية لجولة مشاورات السلام الحالية، والتي تأتي استمرارًا للجهود السويدية في دعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للتوصل إلى سلام مستدام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، في العاصمة ستوكهولم وزير خارجية السويد مارجوت وولستروم، وذلك على هامش جولة مشاورات السلام التي تنظمها الأمم المتحدة حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جانبها، أشادت الوزير السويدية بموقف الحكومة اليمنية البناء نحو التوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة اليمنية، وهنأت الحكومة على النجاح في توقيع اتفاق إطلاق سراح الأسرى والذي يمثل تقدمًا ملحوظًا في إجراءات بناء الثقة وتخفيفًا للمعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم.

وأشارت إلى حرص السويد على بذل كافة الجهود التي من شأنها الدفع قدمًا بما يخدم مصالح الشعب والحكومة اليمنية.