بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن موعد توقف سقوط الأمطار على البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أكد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وأجزاء من الوجه البحري.

وتوقع المركز، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أن يشهد غدًا السبت بداية استقرار الأحوال الجوية، وانحسار سقوط أمطار إلى أن تتوقف يوم الأحد.

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