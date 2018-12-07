قافلة "الشهيد ساطع النعماني" توقع الكشف الطبي على 2700 في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

وقعت القافلة الطبية المجانية التي تنظمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة دكتور خالد الطوخي، في قرية الديوان بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، الكشف الطبي على 2769 أمس واليوم، وقدمت العلاج اللازم لهم بالمجان، فيما تستمر أعمال القافلة حتى الأحد المقبل.

وقال الدكتور عمرو بسطويسي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن القافلة تحمل اسم "الشهيد البطل العميد ساطع النعماني".

وتضم القافلة مستشفى ميداني يقدم كافة أشكال الخدمات الطبية والجراحية لأبناء النوبة كخدمات العيادات الخارجية في 20 تخصصًا طبيًا، بجانب توفير بنك دم، ومعمل كامل للتحاليل الطبية، وقسم آشعة تشخيصية، وسونار، بالإضافة إلى آشعة إيكو للقلب ورسم قلب، ويشارك فيها 175 فردًا منهم 70 طبيبًا و50 ممرضة، بجانب الفنيين والعمال.