وزير الخارجية الأمريكي السابق: ترامب "همجي" أراد مخالفة القانون دون وعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

في ظهور علني نادر منذ طرده من منصبه مارس الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، رئيس الولايات المتحدة بالـ"همجي"، قالًا إن ترامب طلب منه القيام بأعمال لا يعرف عنها شيئًا وتخترق القانون.

وأعلن ترامب، وأعضاء إدارته مارس الماضي، أن أسباب إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير خارجية الولايات المتحدة تعود إلى خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة.

وأضاف تيلرسون في كلمة ألقاها بولاية هيوستن، خلال جمع تبرعات لمركز "أندرسون إم دي للسرطان" أمس الخميس، أن الرئيس اعتاد أن يطلب تنفيذ بعض الأشياء بطريقته الخاصة، وبدون وعي، ليخبره وزير الخارجية السابق "إن ذلك يخترق القانون والمعاهدات".

وتابع قائلاً: "أصيب الرئيس بالإحباط فعلاً عندما يجد أن أوامره مخالفة للقانون"، مضيفًا: "أعتقد أنه تعب من أن أكون الرجل الذي أخبره يوميًا أنك لا تستطيع فعل ذلك، ودعونا نتحدث عما يمكننا القيام به".

وقال تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إكسون موبيل"، إنه "كان من الصعب بالنسبة لي أن أترك شركة منضبطة إلى حد كبير للعمل من أجل رجل غير منضبط تمامًا، لا يحب القراءة ولا يقرأ تقارير الإحاطة، ولا يحب الدخول في تفاصيل الكثير من الأشياء ".

وأضاف: "يزعجني أن الشعب الأمريكي راض بمعرفته القليلة للغاية عن بعض القضايا، ولا يرفض أخذ مرجعيته من 128 شخصية في الحكومة".

وأضاف تيلرسون أن تعليقه على أفعال ترامب ليس نقدًا له، ولكن قلق على أوضاع الأمريكيين، والمجتمع والأفراد.

وشهدت ليلة الخميس حدثًا نادرًا بالنسبة لتيلرسون عندما أجاب على أسئلة حول مدة خدمته في إدارة ترامب، وذكر الرئيس مباشرة.

ولفتت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى وزير الخارجية السابق أجرى مقابلة منذ شهور، مع مذيع قناة "سي بي إس"، عن الرئيس ترامب، وأثارت تعليقاته في الحلقة ضحك الجمهور.

وردًا على سؤال حول سبب تدهور علاقتهما، قال تيلرسون: "لأننا مختلفون تماما في أسلوبنا"، مؤكدًا: "لم يكن لدينا نظام قيم مشترك".

وأخبر تيلرسون مذيع "سي بي إس"، أنه يعتقد أن ترامب يعمل بغريزته بدلاً من اتخاذ قرارات بدافع وهدف محدد، رغم أنه يظهر في بعض الأحيان خلاف ذلك.