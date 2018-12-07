وطني الجزيرة يجدد الإلتزام بالشفافية والعدالة

أكد الأستاذ نيازي أحمد إبراهيم رئيس قطاع الإتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة ان الطلاب يمثلون صمام أمان السودان وحراس المشروع القومي الاسلامي.

وشدد لدى مخاطبته برئاسة الحزب بمدني أعضاء قطاع الطلاب – وفق سونا – شدد على ضرورة إعلاء قيم التكافل و التراحم و نشر الفضيلة و التمسك بالقيم والمبادئ التي تعزز العمل الإسلامي واستعرض الترتيبات الجارية لإنجاح زيارة رئيس الجمهورية للولاية في ديسمبر الجاري وانطلاقة مؤتمرات البناء الحزبي عقب الزيارة داعيا الى ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق ومتابعة العمل التنظيمي لتضطلع الهياكل بأدوارها.

ولفت نيازي لأهمية تأكيد قوة وريادة حزب المؤتمر الوطني للعمل السياسي وتحقيق رضا قواعد الحزب لخلق قيادات حزبية فاعلة ذات كفاءة عالية وجدد التزام الحزب بدعم القيادات التي تمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية.

من جانبه اكد الأستاذ محمد السماني امين امانة الطلاب جاهزية قطاع الطلاب لتدشين مرحلة البناء الحزبي معلنآ ترحيب الطلاب بزيارة رئيس الجمهورية للولاية والعمل على تفعيل دور الطلاب لتحقيق الريادة.

و أكد رئيس قطاع الإتصال التنظيمي انتهاء حقبة مؤتمرات الحزب في الدواويين بالولاية وقطع بإلتزام الحزب بالشفافية والعدالة في مؤتمرات البناء الحزبي وعدم السماح بقيام مؤتمرات دون اكتمال النصاب وذلك من أجل تقديم الخيار الذي ترتضيه عضوية الحزب داعيا للعمل بكل تجرد و نكران ذات والإهتمام بمعاش الناس ومحاربة الظواهر السالبة ونشر ثقافة العمل الحر وسط الشباب بالاستفادة من خدمات مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر ومؤسسة الخريج المنتج لزيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه اكد امين الشباب جاهزية الشباب للمشاركة الفاعلة في عملية البناء الحزبي والاصطفاف لاستقبال رئيس الجمهورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)