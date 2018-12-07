اتحاد العاصمة يستقبل المريخ بالزهور

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وصلت بعثة فريق المريخ، ظهر اليوم الجمعة، إلى الجزائر العاصمة، استعدادا لخوض مباراته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.
وحظي وفد نادي المريخ، باستقبال كبير في مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، من طرف ممثلي عن إدارة اتحاد العاصمة الذي استقبال البعثة بالزهور وكلمات الترحيب الحارة.
وسيواجه المريخ ، نادي اتحاد العاصمة، يوم الإثنين المقبل، بملعب “5 جويلية”، لحساب إياب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية البطلة.
يذكر أن مباراة الذهاب من هذا الدور، والتي لعبت بالسودان، انتهت لصالح المريخ بنتيجة 4-1.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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