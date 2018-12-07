الزكاة بنهر النيل تدعو للتقيد بالقوانين واللوائح

قال أمين الزكاة نهر النيل، ممدوح حسن، إن عمل المراجعة بالديوان يتطور مواكبة للتقينة الحديثة، داعياً إلى التقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات الزكوية والرد الفوري، مبيناً أن المراجع العام يعتمد على لجان فنية تعمل بدقة متناهية.

وأشاد حسن خلال لقائه في مقر الديوان بالدامر، وفد المراجعة الداخلية بالأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي، أشاد بتعاون أتيام المراجع العام والسعي لاستخدام الوسائل المتطورة دفعاً للأداء.

من جانبه، أوضح رئيس وفد المراجعة الداخلية بالأمانة العامة للزكاة، عصام الزاكي -وفق الشروق – أن وفده طاف كل ولايات السودان واختتم جولاته بنهر النيل التي يبدأ العمل فيها من محلية أبو حمد، مبيناً أن عمل المراجعة يهتم بمراجعة عمل الجباية وأرانيك التحصيل الإلكتروني.

وأشار الزاكي إلى عمليات التفتيش الإداري والمراجعة المالية ومشروعات الخزن والمخازن، مشيداً بتعاون الزملاء في إدارة المراجعة الداخلية بكل الولايات في نقل الخبرات وتيسير مهام عمل المراجعة في كل إدارات وأقسام الزكاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)