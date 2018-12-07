توفي صباح يوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 العالم السوداني الجليل البروفيسور / حسين محمد أحمد استشاري الأورام المعروف والمدير الأسبق لمستشفى الذرة.
وعرف عن دكتور حسين بالتواضع الجم وخدمة المرضى ويعتبر من الأطباء المتميزين في مجال مكافحة الأورام، وبحسب رصد أخبار الخليج 365، عدد مرتادي التواصل الإجتماعي ماثره وخدماته الجليلة التي إمتدت نحو 50 عاماً في الحقل الطبي في السودان.
نسال الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة العالم السوداني دكتور حسين محمد أحمد مدير مستشفى الذرة السابق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .