والي سنار يمتدح مجاهدات طلاب الوطني إعلاءً لراية الحق

امتدح والي سنار، د. ، مجاهدات وبطولات قطاع الطلاب خلال المسيرة الوطنية منذ تفجر ثورة الإنقاذ، مُعدداً مآثر الشهداء وما بذلوا من جهد إعلاءً لراية الحق وتثبيتاً لأركان دولة المشروع الإسلامي في الجبهات كافة.

ووصف موسى خلال مخاطبته لقاءً طلابياً حاشداً في حاضرة الولاية سنار، تأهباً لحملات البناء الحزبي لطلاب المؤتمر الوطني- وفق سونا – وصف قطاع الطلاب بـ”الحيوي”، والذي يرتكز عليه العمل التنظيمي، لكون الطلاب الفصيل المتقدم.

وأشاد بالبطولات ودماء الطلاب التي روت أرض الوطن خلال “صيف العبور” والميل 40، وكل المتحركات، مبيناً أن الشهيد علي عبدالفتاح وإخوانه تركوا لنا أمانة ولن نفرط فيها، وأن الكتيبة المتقدمة للطلاب ستجد الدعم والسند من حكومة ولاية سنار.

إلى ذلك، أثنى والي سنار على الجهد الكبير الذي يقوم به قطاع طلاب الحزب في الولاية لأجل حلحلة الكثير من القضايا الطلابية، والعمل على توفير الأجواء والبيئة الأكاديمية، مبيناً أن عمل التنظيم تكليف وليس تشريفاً.

وأضاف “كل منا يضع لبنة ليمضي ويأتي آخر يضع لبنة أخرى استكمالاً للبناء”، داعياً الطلاب إلى المشاركة في عمليات دفع الإنتاج والإنتاجية، والبناء الحزبي.

إلى ذلك، أكد نائب أمين قطاع الطلاب الاتحادي، هاشم القصاص، أن الحركة الطالبية قابضة على القضية ولا تغيير ولا تبدل، قاطعاً بجاهزية الطلاب في العمل الحزبي، كاشفاً وجود خطة كبيرة في ما يتعلق بعمليات البناء القاعدي للمؤتمر الوطني ستنطلق خلال أيام.

ودعا القصاص، والي سنار إلى إيلاء الطلاب في الولاية مزيداً من الاهتمام والرعاية، والاستفادة من طاقاتهم في التنمية والإعمار والاقتصاد، وتوجيه المجتمع إلى الشراكات مع الدولة في المشروعات كافة.

ورحب نائب أمين قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني بالتوقيع الذي تم بين الحكومة وقيادات حركات دارفور في برلين، واعتبره خطوة مهمة في مسيرة استكمال السلام واستدامة الأمن في دارفور والبلاد عامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)