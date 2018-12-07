800 ألف دولار من قطر لدعم الصحة بالسودان

تُدشن ووزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ومركز كارتر، يوم الإثنين المقبل، في مدرسة القابلات بأمدرمان، معينات دعم أكاديميات العلوم الصحية، ومراكز التطوير المهني المستمر في ٨ ولايات والمركز، بتكلفة تقارب 800 ألف دولار.

ويتمثل الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية عبر مركز كارتر، وفق الشروق – في معامل مهارات وكتب ومراجع علمية للمكتبات ومعينات تكنولوجيا، منها أجهزة الحاسوب ووسائل العرض، بتكلفة تقارب 800 ألف دولار.

وقال الممثل المقيم للمركز بالسودان د. نبيل عزيز، إن حفل التدشين بتشريف ومخاطبة وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية د. سعاد الكارب.

وأفاد عزيز بأن المعينات يستهدف بها ولايات كردفان الثلاث، ونهر النيل، الشمالية، الجزيرة، سنار، بالإضافة للمركز، وذلك في إطار مبادرة تدريب الصحة العامة لدعم أكاديميات العلوم الصحية ومدارس القبالة.

وأشار إلى مراكز التطوير المهني المستمر لتنمية الموارد البشرية الصحية في السودان ودعم العمليات التدريبية بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والطبية.

وقال عزيز إن وفداً من الصندوق سيحضر الاحتفالات بجانب ممثلين من رئاسة مركز كارتر بأتلانتا وجامعة ولاية جورجيا الأمريكية، على أن تغادر الوفود بالثلاثاء لنهر النيل ومن ثم العودة لعقد الورشة التقييمية للمبادرة يوم الأربعاء، بتشريف وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى، وسفير دولة قطر بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)